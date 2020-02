Quarteto português procura "tetra" inédito na Europa

João Faria Hoje às 13:01 Facebook

O Braga é o primeiro a jogar, mas F. C. Porto, Benfica e Sporting também estão na mira de um "póquer" histórico na segunda prova europeia de clubes.

Há sempre uma primeira vez e esta parece mesmo ser a ocasião mais propícia para Portugal fazer história e apurar quatro equipas para os oitavos de final da segunda competição europeia de clubes.

Sporting de Braga, que esta quarta-feira recebe os escoceses do Rangers, no arranque da segunda mão dos 16 avos de final, Benfica, F. C. Porto e Sporting, que têm agendado os jogos decisivos para quinta-feira, estão em condições de fazer o pleno lusitano na competição, ainda que reentrem em campo em situações diferentes.

Benfica, Braga e F. C. Porto, todos derrotados fora pela margem mínima, mas com golos marcados, só precisam de vencer por 1-0 na segunda mão para atingirem os oitavos, enquanto o Sporting tem uma vantagem de dois golos, embora o tento sofrido em casa o proíba de perder por 2-0.

As águias e os dragões estão obrigados a bater Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen, respetivamente, após desaires por 2-1 fora. Já os guerreiros do Minho têm de recuperar de um 2-3 face ao Rangers. Em situação inversa estará o Sporting, única equipa portuguesa que joga fora e está em vantagem, após o 3-1 caseiro ao Basaksehir.

Em dez épocas de Liga Europa, a sucessora da Taça UEFA, o melhor registo português aconteceu em 2010/11, temporada em que Portugal colocou três equipas nos oitavos de final (Benfica, F. C. Porto e Braga). Só o Sporting, afastado pelo adversário de hoje do Braga, ficou pelos 16 avos de final. De resto, o trio luso chegaria às meias-finais e aí os minhotos afastaram os benfiquistas e foram à final com os portistas, tendo estes levado a melhor na decisão, em Dublin.

Nas últimas oito épocas, o melhor que o nosso país conseguiu foi apurar duas equipas para os oitavos de final, o que sucedeu em 2013/14, através de Benfica e F. C. Porto.

A tendência de diminuição de presenças é uma realidade dos derradeiros anos, bastando referir que há duas épocas só o Sporting alcançou os oitavos de final e há um ano apenas o Benfica atingiu este patamar competitivo. Agora há quatro equipas dispostas a estar entre as 16 melhores da prova. "Póquer" à vista...