Quarteto segue para "oitavos" da Taça de Itália

O Parma, Spezia, Cagliari e Fiorentina apuraram-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Taça de Itália de futebol, ao eliminarem Cosenza, Bolonha, Verona e Udinese, respetivamente.

A equipa de Bruno Alves, que não chegou a sair do banco, sentiu dificuldades para levar de vencida o 12º classificado da Serie B, o Cosenza, por 2-1, graças a um bis do avançado argentino Juan Brunetta, aos 13 e 39 minutos, enquanto o golo dos visitantes foi marcado aos 38, por Angelo Corsi.

Já o Spezia recebeu uma equipa da Seria A, o Bolonha, e precisou de um prolongamento para seguir em frente na prova, depois de um empate a dois golos ao fim do tempo regulamentar, no qual faria mais dois golos para fixar o resultado final em 4-2.

Noutro jogo dos 16 avos de final, o Cagliari deixou o Verona pelo caminho, ao vencer por 2-1 no tempo regulamentar, enquanto a Fiorentina precisou de um golo do médio espanhol Tofol Montiel, no prolongamento, aos 112 minutos, para eliminar a Udinese, em Udine.