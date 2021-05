João Faria Ontem às 22:38 Facebook

Guerreiros voltam a claudicar e não vão além do empate, mas garantem, no mínimo, o primeiro posto após o pódio. Castores ficam a um ponto de validar acesso europeu

Empate lisonjeiro para o Sporting de Braga, frente a um Paços de Ferreira que se exibiu em plano superior e que esteve mais perto do triunfo. A equipa pacense colocou-se em vantagem antes do intervalo, mas deixou escapar dois pontos no último quarto de hora, num erro do guarda-redes Jordi, aproveitado por Galeno para evitar a derrota.

O jogo permitiu confirmar vários dados relevantes. Mesmo tendo interrompido uma série de duas derrotas, a equipa minhota atravessa mesmo a pior fase da época e, sobretudo na primeira parte, com um onze com quatro novidades, foi notória a falta de clarividência do conjunto de Carlos Carvalhal. Ainda assim, houve melhorias após o intervalo, já com quatro alterações, o que diz bem da insatisfação do treinador, parecendo evidentes os índices de saturação da equipa. Agora que, no mínimo, assegurou o quarto lugar, tem duas semanas para melhorar fisicamente e atacar a final da Taça.

Já o Paços de Ferreira confirmou em Braga que a fase negativa que conhecera no decorrer da segunda volta já lá vai. Foi uma exibição personalizada da equipa de Pepa, que esteve perto de uma vitória que lhe daria já a qualificação europeia. O empate deixa-a a um ponto de, oito anos depois, garantir o regresso à Europa, o que até já pode carimbar amanhã, caso o Santa Clara não vença em Famalicão.

O golo que os castores marcaram perto da meia hora inicial premiou a boa exibição da equipa. Canto de João Amaral, com desvio de cabeça de João Pedro, a chegar mais rápido à bola do que Bruno Rodrigues.

O Braga sentiu dificuldades para lidar com a boa organização do opositor e, mesmo tendo melhorado com as alterações, acabou por marcar também numa bola parada e num lance que parecia inofensivo. Jordi fez uma falta desnecessária na área sobre Galeno e este, de penálti, empatou.

O Braga ganhou alento, tentou ainda vencer, mas o Paços segurou até final o empate sem grandes dificuldades.

