Quarto lugar não tira o sono a Sérgio Conceição

Nuno A. Amaral Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto diz que não pode perder pontos, mas mostra-se pouco preocupado com a atual classificação do campeonato

Na antevisão do jogo deste sábado com o Santa Clara, nos Açores, muito marcada pelas emoções despertadas pelas cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles, Sérgio Conceição afirmou que a equipa portista tem de continuar concentrada. "Muitos jogadores conheciam menos o senhor Reinaldo, outros conheciam mais, mas nós, treinadores, temos sempre de encontrar a melhor forma de os motivar. Estas emoções fazem parte da vida e o futebol também", disse o técnico portista.

Sobre a partida em Ponta Delgada, Conceição não fugiu à ideia habitual. "Queremos muito conquistar os três pontos para continuarmos numa situação que nos permita olhar para as equipas que estão à nossa frente no campeonato", referiu, assumindo que o F. C. Porto não pode perder mais terreno relativamente aos adversários na luta pelo título.

Questionado sobre se o atual quarto lugar lhe tira o sono, o técnico portista disse que não. "É inédito, desde que estamos aqui, ocupar essa posição, mas é a realidade. Não me tira o sono, mas sabemos que temos de conseguir vitórias para nos aproximarmos de quem vai à frente", referiu.