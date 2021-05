Quatro açorianos candidatos à vitória na Volta a São Miguel

Teixeira Correia Hoje às 16:01 Facebook

O açoriano João Medeiros (LA Alumínios/ LA Sport) Pedro Lopes (Kelly), Francisco Marques (Sicasal/ Torres Vedras) e Quevin Sequeira (Almodôvar) são alguns dos pretendentes à vitória no Grande Prémio Azores/volta a São Miguel em bicicleta.

Competição inscrita no calendário nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP/FPC) e reservada a corredores da categoria sub23, podendo ainda participar atletas Elites, desde que filiados na Associação se Ciclismo dos Açores, o GPAzores regressa este ano, após um interregno em 2020, devido à pandemia de covi-19.

A competição têm um total de 345 quilómetros, dividido em três etapas, com a primeira hoje entre Ponta Delgada e Nordeste, na distância de 106 kms, amanhã com partida e chegada ao Estádio de São Miguel / Estádio de São Miguel, com 140 kms e finalmente na segunda-feira, feriado regional a mais complicada entre Lagoa e Lagoa do Fogo, com 99 kms, com final numa difícil contagem de montanha.

Participam 14 equipas, doze portuguesas e duas espanholas. Do escalão Elite, a LA Alumiínios/ LA Sport e Kelly/Simoldes/Oliveirense, da categoria de Equipas de Clube a Sicasal/ Miticar/ Torres Vedras, Almodôvar/ Delta Cafés/ Crédito Agrícola, Fortunna/ Maia, Adega Mor/ GDM (Alenquer), ACD Milharado/ Mafra, Team Porminho Sub23 (Trofa), Santa Maria da Feira/ Segmento d"Época/Reol, ACDC Trofa/WPortek e JVPerfis/ Gondomar Cultural. A equipa açoriana Fontinhas Activa/ Promotora, da Ilha Terceira e duas equipas espanhola, a ESSAX e a Nettlar Ale.