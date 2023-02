Quatro alterações no Sporting frente ao Midtjylland

JN Hoje às 16:52 Facebook

Ruben Amorim promove quatro alterações no onze do Sporting que, nesta tarde de quinta-feira (17.45 horas), defronta o Midtjylland, na segunda mão do play-off da Liga Europa. Há uma semana, em Alvalade, as equipas empataram (1-1).

Na equipa, saem Diomandé, Bellerin, Nuno Santos e Trincão, entram St. Juste, Esgaio, Morita e Arthur Gomes.

Eis as apostas iniciais: Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Ugarte, Morita e Arthur Gomes; Edwards, Paulinho e Pedro Gonçalves

Onze do Midtjylland: Lossl; Joel Andersson, Gartenmann, Dalsgaard e Paulinho; Andreasen, Sorensen e Gigovic; Isaksen, Selmani e Olsson