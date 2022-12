Quatro ases em busca da glória nas areias sauditas

Dakar arranca este sábado, com Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Sébastien Loeb como grandes favoritos nos automóveis. Dezassete lusos em ação, com destaque para o regresso de Hélder Rodrigues, agora ao volante de um SSV.

A grande aventura começa este sábado. O Rali Dakar 2023 enfrenta, pelo quarto ano consecutivo, as areias da Arábia Saudita, onde Nasser Al-Attiyah, nos automóveis, e Sam Sunderland, nas motos, vão tentar defender os títulos conquistados no ano passado, mas a concorrência é de respeito. Portugal estará representado por 17 pilotos e se um eventual triunfo à geral em qualquer uma das categorias é muito difícil de imaginar, os triunfos em etapas são uma meta bem real.

Quinze dias de competição, com 8527 quilómetros a percorrer, dos quais 4611 ao cronómetro, e um sem-número de armadilhas no deserto da Arábia Saudita esperam a caravana do Dakar 2023, que reedita os grandes duelos dos últimos anos.