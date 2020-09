Quatro ausências no regresso do F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 20:10 Facebook

O F. C. Porto retomou esta terça-feira a preparação para o dérbi portuense da Liga, diante do Boavista, agendado para sábado, numa sessão na qual voltaram a estar ausentes quatro jogadores.

Depois da folga concedida na segunda-feira, os campeões nacionais voltaram a treinar no centro de estágios, no Olival, ainda sem Cláudio Ramos, Mouhamed Mbaye, Iván Marcano e Nakajima, todos a recuperar das respetivas mazelas, informaram os portistas no site oficial.

Nakajima fez treino integrado condicionado e pode desfalcar os 'dragões' para a deslocação ao Estádio do Bessa, enquanto Cláudio Ramos (treino condicionado e ginásio), Mouhamed Mbaye (tratamento) e Marcano (tratamento e ginásio) estão fora das contas de Sérgio Conceição para o dérbi portuense.

A preparação do F. C. Porto para o encontro com o Boavista prossegue na quarta-feira, com um treino agendado para 10.30 horas, no Olival.

O F. C. Porto estreou-se na Liga com um triunfo sobre o S. C. Braga, por 3-1, e terá agora uma visita ao terreno do Boavista, em partida da segunda jornada, marcada para sábado, a partir das 21 horas, no Estádio do Bessa.