Quatro ausências no último treino antes do Vizela

JN/Agências Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto teve quatro ausências no último treino de preparação para o encontro de amanhã, contra o Vizela (20.30 horas, no Estádio do Dragão), em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga

Os atletas ausentes foram Pepe, Eustaquio, Zaidu e Meixedo, todos em tratamento. Quanto ao defesa central, de 39 anos, que contraiu uma fratura num osso do braço no jogo contra Marrocos, Sérgio Conceição afirmou ter esperança que possa jogar contra o Arouca, no próximo dia 28.

Como tem sido hábito nos últimos dias, o guarda-redes da equipa B, Roko Runge, marcou presença na sessão de treino.