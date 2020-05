Quatro casos de covid-19 na Premier League

JN/Agências Hoje às 21:55 Facebook

A Premier League anunciou esta quarta-feira que há quatro casos positivos para covid-19 entre os 1008 testes feitos esta semana a jogadores e funcionários dos 20 clubes.

Os quatro casos positivos ocorreram em três clubes diferentes, mas a Liga inglesa prefere não divulgar a identidade dos afetados.

Em Inglaterra, já na perspetiva do regresso do campeonato, há acordo com os clubes para que jogadores e funcionários sejam testados duas vezes por semana.

Na semana passada, o total de testes foi de 1750, dos quais oito deram positivo. Os contagiados, tanto jogadores como funcionários, terão de passar sete dias em isolamento.

Entretanto, foi aprovado um novo passo no sentido do regresso total aos treinos, com a permissão de treinos com contacto. Na quinta-feira haverá uma reunião entre clubes e Liga para debater o projeto de regresso das competições, com o objetivo de definir datas para o que ainda falta da Premier League.