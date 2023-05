Quatro detidos em Madrid acusados do crime de ódio contra Vinícius Jr.

JN/Agências Hoje às 09:46 Facebook

A Polícia Nacional de Espanha deteve, esta terça-feira, quatro suspeitos de pendurarem um boneco com a camisola do futebolista brasileiro Vinícius Júnior numa ponte perto das instalações do Real Madrid, na capital espanhola, no passado mês de janeiro.

De acordo com a Polícia Nacional, os quatro suspeitos, cuja identidade não foi revelada, foram detidos na capital espanhola e são acusados de "crime de ódio".

O boneco com a cara e a camisola do atleta brasileiro do Real Madrid foi colocado na ponte antes de um jogo com o Atlético de Madrid.

Na segunda-feira, o avançado brasileiro do Real Madrid pediu punições para os adeptos e clubes por atos racistas e referiu que já aconteceram casos em várias cidades espanholas, tendo divulgado um vídeo com os insultos de que tem sido alvo.

"A cada 'rodada' fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... tudo registado. Mas o discurso sempre cai em 'casos isolados', 'um torcedor' (adepto). Não. Não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha", referiu o jogador numa mensagem divulgada através das redes sociais.

Nos últimos meses, Vinícius, de 22 anos, tem sido alvo de vários insultos racistas e outras ofensas tendo a situação denunciada pelo futebolista originado reações de apoio ao desportista, desde a FIFA aos governos do Brasil e de Espanha.

As autoridades judiciais espanholas anunciaram no início da semana a abertura de uma investigação sobre os insultos racistas.

O Real Madrid também já informou ter apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral de Espanha "por delitos de ódio e discriminação" de que o jogador brasileiro tem sido alvo.