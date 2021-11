Quatro equipas garantem "oitavos" da Liga Europa

Susana Silva Hoje às 22:50 Facebook

Os alemães do Leverkusen, os franceses do Lyon e do Monaco e os ingleses do West Ham asseguraram esta quinta-feira a qualificação direta para os oitavos de final da Liga Europa, após terem vencido os jogos da quinta jornada.

Em Leverkusen, os da casa impuseram-se aos escoceses do Celtic, por 3-2, no Grupo G, apesar do grande golo apontado pelo luso Jota. Na mesma poule, os espanhóis do Betis ganharam aos húngaros do Ferencvaros, por 2-0, e vão disputar o play-off.

O conjunto do português Anthony Lopes foi à Dinamarca vencer o Brondby, por 3-1, e assegurar o primeiro lugar do Grupo A, com os escoceses do Ranger a segurarem a segunda posição e o play-off após a vitória caseira sobre os checos do Sparta Praga (2-0).

No Grupo B, o emblema do principado está também nos "oitavos", após ganhar, em casa, aos espanhóis da Real Sociedade.

No Grupo H, o West Ham foi à Áustria derrotar o Rapid Viena, por 2-0, e confirmar a primeira posição e o apuramento direto.

Um golo do ex-portista Tiquinho Soares deu esta quinta-feira à noite a vitória aos gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, sobre os turcos do Fenerbahce, de Vítor Pereira, por 1-0, no Grupo D, que valeu o apuramento para a fase a eliminar. O avançado brasileiro saltou do banco aos 81 minutos para fazer o único golo da partida em cima dos 90. Nos turcos Rony Lopes foi suplente utilizado.

Também no Grupo D, mas em Frankfurt, o português Gonçalo Paciência assegurou o empate a duas bolas do Eintracht na receção aos belgas do Antuérpia ao marcar um golo já nos descontos, depois de Kamada ter aberto para os alemães, aos 13 minutos, e de Nainggolan e Samatta terem colocado os visitantes a vencer.

Com este resultado, os germânicos continuam firmes no comando, com 11 pontos, mais dois que os gregos, e vão decidir na última ronda qual deles segue direto para os oitavos de final e a que vai ao play-off a ser definida na derradeira ronda.

Os turcos do Galatasaray e os italianos Lazio também seguem para a fase a eliminar da Liga Europa, faltando definir as posições na tabela. A equipa de Istambul bateu os franceses do Marselha, por 4-2, e lidera o Grupo E com 11 pontos, mais três do que os transalpinos, que foram a Moscovo vencer o Lokomotiv, por 3-0.

Resultados da quinta jornada da Liga Europa:

Grupo A:

Brondby-Lyon, 1-3

Rangers-Sparta Praga, 2-0

Grupo B:

PSV Eindhoven-Sturm Graz, 2-0

Monaco-Real Sociedad, 2-1

Grupo C:

Spartak Moscovo-Nápoles, 2-1

Leicester-Légia Varsóvia, 3-1

Grupo D:

Olympiacos-Fenerbahce, 1-0

Eintracht Frankfurt-Antuérpia, 2-2

Grupo E:

Lokomotiv Moscovo-Lazio, 0-3

Galatasaray-Marselha, 4-2

Grupo F:

Estrela Vermelha-Ludogorets, 1-0

Midtjylland-S. C. Braga, 3-2

Grupo G:

Betis-Ferencvaros, 2-0

Bayer Leverkusen-Celtic, 3-2

Grupo H:

Rapid Viena-West Ham, 0-2

Dínamo Zagreb-Genk, 1-1