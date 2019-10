Quatro jogos da Taça de Portugal com transmissão televisiva

Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Os jogos Braga-Gil Vicente e Benfica-Vizela abrem, no próximo dia 23 de novembro, os 16 avos de final (quarta eliminatória) da Taça de Portugal, anunciou, esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

As duas partidas terão transmissão televisiva. A receção dos arsenalistas aos gilistas, agendada para as 18.30 horas, poderá ser acompanhada pela SportTV, enquanto a deslocação das águias a Vizela, marcada para as 20.45 horas, será emitida em sinal aberto pela RTP. No dia 24, domingo, serão tramsitidos outros dois encontros: o F. C. Porto.V. Setúbal, às 17.30 horas, na RTP; e o Chaves-Belenenses, pelas 20 horas, na SportTV.

Os restantes jogos estão marcados para domingo, pelas 15 horas.

Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

23/11 (sábado)

Braga-Gil Vicente (18.30 h - SPORTTV)

Vizela- Benfica (20.45 h - RTP)

24/11 (domingo)

Pedras Salgadas-Canelas 2010 (15.00 h)

Varzim-Loures (15.00 h)

Leixões-Santa Clara (15.00 h)

Anadia-Beira-Mar (15.00 h)

Sertanense-Farense (15.00 h)

P. Ferreira-Sanjoanense (15.00 h)

Famalicão-Académica (15.00 h)

Ac. Viseu-Feirense (15.00 h)

Moreirense-Mafra (15.00 h)

Sporting Espinho-Arouca (15.00 h)

Sintra Football-Marinhense (15.00 h)

Rio Ave-Alverca (15.00 h)

F. C. Porto-V. Setúbal (17.30 h - RTP)

Chaves-Belenenses SAD (20.00 h - SPORTTV)