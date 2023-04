Quatro jogos em 13 dias obrigam Conceição a gestão cuidadosa

Nuno A. Amaral Hoje às 20:11 Facebook

Duas mãos da meia-final da Taça de Portugal com o Famalicão no espaço de uma semana complicam a missão do técnico portista.

Embrenhado na luta pelo campeonato, o F. C. Porto entra esta semana na segunda frente de competição, a da Taça de Portugal, para disputar um lugar no Jamor numa meia-final a duas mãos com o Famalicão. A primeira é já na quarta-feira, no Minho, e assinala o início de um ciclo de quatro jogos em apenas 13 dias para os dragões, o que deverá levar Sérgio Conceição a gerir cuidadosamente o plantel, numa altura em que o desgaste da ponta final da época deixa marcas.

Mesmo com um boletim clínico mais desanuviado, por comparação com outros momentos complicados da temporada (o lateral João Mário é nesta altura o único lesionado), o técnico portista poderá mexer em várias peças do onze que iniciou a partida de sábado passado em Paços de Ferreira, onde o F. C. Porto ganhou por 2-0 e manteve o segundo lugar na Liga, a quatro pontos do Benfica e com mais dois do que o Braga.