Quatro "lusos" chamados para a Golden Cup

Os defesas Steven Vitória (Moreirense) e Reggie Cannon (Boavista), o médio Stephen Eustáquio (Paços de ferreira)e o avançado Alberth Elis integram alista de convocados do Canadá, Estados Unidos e Honduras para a Gold Cup 2021.

À imagem dos últimos meses, a dupla luso-canadiana - Vitória e Eustáquio - volta a integrar os eleitos do inglês John Herdman, desta vez para disputar a fase final do principal torneio entre seleções da CONCACAF.

O defesa, com 18 internacionalizações e dois golos, e o médio, com seis, participaram há um mês nos desafios com Aruba (7-0) e Suriname (4-0), da primeira fase de grupos, e Haiti (1-0 e 3-0), da segunda ronda de qualificação para o Mundial2022. De fora ficou o central Ricardo Ferreira.

Já no que respeita aos Estados Unidos, à imagem dos últimos dois anos,o defesa das panteras voltou a ser chamado pelo treinador Gregg Berhalter.

Já o avançado é novamente aposta na convocatória do uruguaio Fabián Coito, com as Honduras a defrontarem no Grupo D o Panamá, Grenada e Qatar, convidado pela CONCACAF e atual campeão em título da Taça das Nações Asiáticas.

Os dois jogadores do Boavista mediram forças a 3 de junho, quando os Estados Unidos derrotaram as Honduras (1-0) e apuraram-se para a final da edição inaugural da Liga das Nações daquela confederação, que viriam a conquistar frente ao México.

A competição decorrerá nos Estados Unidos, entre 10 de julho e 01 de agosto, com o Canadá a defrontar no Grupo B os anfitriões, Martinica e um adversário proveniente das duas fases de pré-eliminatórias, aprazadas para decorrer entre sexta-feira e terça-feira.