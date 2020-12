Quatro meses depois, Jorge Jesus perde segundo objetivo da época

Luís Antunes Hoje às 15:32 Facebook

Derrrota na Supertaça, frente ao F. C. Porto, junta-se à eliminação na Champions. Águia não vence quase 80% dos jogos em que sofre o primeiro golo da partida.

Quase cinco meses depois do arranque no Seixal e com 21 jogos disputados, a equipa de Jorge Jesus deixou cair a Supertaça, no segundo objetivo perdido da temporada, depois de também já ter falhado a entrada na fase de grupos da Champions. Duas "lanças" na liderança do treinador que, depois de ter prometido "arrasar" e "jogar o triplo" na apresentação, reconhece a "intermitência" da formação, que ainda procura "as suas ideias".

Na pequena amostra de adeptos ouvida pelo JN, a questão da responsabilidade do técnico não é consensual. José Capristano, antigo dirigente, justifica a "irregularidade exibicional" com a falta de "entrosamento" de um conjunto com apenas quatro meses de preparação, ao contrário do rival, o F. C. Porto, "com poucas mexidas e trabalhado há três ou quatro anos pelo mesmo treinador".

Já Gaspar Ramos, assumido crítico de Jorge Jesus, defende que o plantel é superior ao dos últimos anos, mas o futebol nem por isso. "Disse que ia arrasar e jogar três vezes mais. E não acontece nada disso, mesmo com um plantel mais reforçado. O grande problema é o treinador, a estrutura... creio que há muitos problemas no futebol do Benfica", sublinhou.

No plano estatístico, as águias sofreram a quarta derrota e, pela nona vez, sofreram dois ou mais golos num jogo. Esta vulnerabilidade atinge 42,8% dos embates e atenua o facto de ter melhor ataque (49 golos) entre as equipas lusas.

Por outro lado, a equipa voltou a sofrer primeiro. Um sinal premonitório de uma sentença de insucesso, pois o cenário, a que o técnico já se referiu como "dar de avanço", ocorreu em nove encontros e só por duas vezes (Marítimo e P. Ferreira) a águia venceu. Em 77,7% das ocasiões empatou ou perdeu o encontro.