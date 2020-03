Quatro mil disseram "basta" ao insulto, à discriminação, ao ódio e à agressão

Nuno Barbosa Hoje às 21:15, atualizado às 21:46 Facebook

O Feirense levou a cabo, este sábado, uma campanha denominada "Basta", de combate ao insulto, à discriminação, ao ódio e à agressão.

Os jogadores da equipa de Santa Maria da Feira tiveram o apoio dos da Académica de Coimbra e ambas as equipas entraram em campo com camisolas alusivas à luta por um futebol com mais "fair-play". A mascote do Feirense, o Billas, também se associou a mais esta iniciativa solidária promovida pela SAD fogaceira.

Com 3919 adeptos nas bancadas do Estádio Marcolino de Castro, o que constituiu recorde na presente temporada, todo o ambiente fora das quatro linhas foi de respeito absoluto, numa prova de que a ação foi bem aceite pelos adeptos. Em todas as entradas do Estádio Marcolino Castro foram distribuídos folhetos a explicar a campanha, anunciada a meio da semana nas redes sociais da SAD.

O Feirense venceu a Académica, por 1-0, com golo de Pedro Henrique, e atingiu os 39 pontos, pelo que divide o terceiro posto com o Mafra. À frente dos dois, na LigaPro, estão apenas o Farense e o Nacional, ambos com 47 pontos.