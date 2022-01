Quatro novidades no onze do F. C. Porto no Estoril

JN Hoje às 17:03 Facebook

Luis Díaz, recuperado da covid-19, Evanílson, de regresso após cumprir castigo, Corona e Wendell estão na equipa inicial para o encontro com o Estoril, que pode valer aos dragões a liderança isolada na Liga.

As titularidades de Corona e Wendell, que aproveitam as ausências por lesão de João Mário e Manafá, e as presenças de Zaidu e Nanú na Taça das Nações Africanas, são os destaques no onze de Sérgio Conceição para o duelo com o Estoril, agendado para as 18 horas deste sábado.

Para além disso, o treinador do F. C. Porto promove os regressos esperados de Luis Díaz e Evanílson ao ataque portista, depois de a dupla ter falhado o clássico com o Benfica, por covid-19 e castigo, respetivamente. Fábio Vieira e Pepê são os preteridos.

Em caso de vitória, ou até de empate, os dragões aproveitam a derrota do Sporting com o Santa Clara (3-2) para se isolarem no topo da classificação.

Estoril: Thiago Silva; Carlos Soria, Vital, Chiquinho, André Franco, Arthur, Coly, Bruno Lourenço, Gamboa, Ferraresi e Rosier

F. C. Porto: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Vitinha, Uribe, Otávio e Luis Díaz; Taremi e Evanílson

O leiriense António Nobre será o árbitro do encontro, enquanto Artur Soares Dias exercerá as funções de videoárbitro.