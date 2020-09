Quatro portugueses na lista dos 40 finalistas do prémio "Golden Boy"

JN Hoje às 20:16 Facebook

Quatro jogadores portugueses continuam na lista de candidatos ao prémio "Golden Boy 2020", atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, depois do corte de 60 para 40 finalistas. A votação para escolher os 20 finalistas abriu esta terça-feira.

Os avançados Fábio Silva, 18 anos, recém-transferido para os ingleses do Wolverhampton, e Rafael Camacho, 20 anos, do Sporting, e os laterais-direitos Tomás Esteves, 18 anos, do F. C. Porto, e Tomás Tavares, 19 anos, do Benfica, são as jovens promessas lusas que resistiram ao corte de 20 nomes dos candidatos à distinção que premeia o melhor jogador sub-21 da época.

Outros quatro futebolistas portugueses - Vítor Ferreira (emprestado pelo F. C. Porto ao Wolverhampton), Gonçalo Ramos (Benfica), Eduardo Quaresma (Sporting) e Pedro Neto (Wolverhampton) - viram o nome saltar das escolhas finais.

A 15 de outubro será feito o corte final para 20 candidatos, de onde sairá o sucessor do português João Félix, vencedor em 2019.

O primeiro português a ganhar o prémio "Golden Boy" foi Renato Sanches, em 2016.

Eis os 40 finalistas do "Golden Boy 2020":

Adil Aouchiche (Saint-Étienne)

Alphonso Davies (Bayern)

Amine Gouiri (Nice)

Ansu Fati (Barcelona)

Benoît Badiashile (AS Monaco)

Bukayo Saka (Arsenal)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Christos Tzolis (PAOK)

Dejan Kulusevski (Juventus)

Dennis Borkowski (Leipzig)

Dominik Szoboszlai (Salzburgo)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Erling Haland (Borussia Dortmund)

Fábio Silva (Wolverhampton)

Ferrán Garcia Torres (Manchester City)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Jonathan David (Lille)

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Marcos Antônio (Shakhtar Donetsk)

Marley Aké (Marselha)

Mason Greenwood (Manchester United)

Michal Karbownik (Legia)

Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain)

Mohamed Ihattaren (PSV Eindhoven)

Myron Boadu (AZ Alkmaar)

Neco Williams (Liverpool)

Ozan Kabak (Schalke 04)

Philip Foden (Manchester City)

Rafael Camacho (Sporting)

Rayan Cherki (Lyon)

Rodrygo (Real Madrid)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Sandro Tonali (AC Milan)

Sebastiano Esposito (Inter)

Sergiño Dest (Ajax)

Tanguy Nianzou (Bayern)

Tomás Esteves (F. C. Porto)

Tomás Tavares (Benfica)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vladyslav Suprjaha (Dynamo Kiev)