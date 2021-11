Quatro portugueses foram os melhores em campo na Liga dos Campeões

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro jogadores portugueses foram considerados pela UEFA como os melhores em campo, na jornada desta semana, da Liga dos Campeões.

Na maior prova de clubes da Europa, esta semana foram os portugueses a dominar. No total, foram quatro os jogadores lusos que arrecadaram o prémio de "melhor em campo", entregue pela UEFA.

Cristiano Ronaldo foi o primeiro, na terça-feira, no encontro frente ao Villarreal. O avançado marcou o golo que desbloqueou o marcador e abriu caminho para a vitória dos "red devils" por 2-0, que alcançaram o primeiro lugar do grupo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Também na terça-feira, a exibição defensiva de José Fonte foi exímia e valeu-lhe a distinção como o Homem do Jogo. O Lille venceu o Salzburgo por 1-0 com golos de Jonathan David e ultrapassou os austríacos na liderança do grupo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JOSE FONTE (@f6nte)

A boa forma de Pedro Gonçalves ​​​​​​​na Liga dos Campeões continua e o avançado do Sporting foi eleito o melhor em campo no desafio desta quarta-feira, frente ao Borussia Dortmund. Pote marcou dois dos três golos dos leões que garantiram a vitória frente à formação alemã e a qualificação para os oitavos de final da prova milionária.

PUB

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

O Manchester City começou a perder frente ao PSG, mas a exibição de Bernardo Silva colocou a equipa orientada por Pep Guardiola sempre mais próxima do golo. Os "cityzens" completaram a reviravolta e o médio português assistiu o golo de Gabriel Jesus, que deu a vitória à equipa inglesa.