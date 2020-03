"Que Soares Dias não apite mais o F. C. Porto", diz Pinto da Costa

JN Hoje às 19:42 Facebook

O presidente do F. C. Porto criticou Artur Soares Dias e Vasco Santos, o árbitro e o videoárbitro do jogo dos dragões com o Rio Ave, e pediu explicações ao Conselho de Arbitragem.

Pinto da Costa não pôs em causa "a seriedade de nenhum árbitro", nem pediu "árbitros estrangeiros", mas não poupou críticas às últimas arbitragens dos jogos do F. C. Porto. Em entrevista ao Porto Canal, o presidente portista também fez saber que alertou o Conselho de Arbitragem.

"O que se passou no F. C. Porto-Rio Ave, nenhum comentador disse que era um penálti indiscutível. Foi tão evidente que ainda hoje não compreendo como o senhor Vasco Santos, a ver as imagens, não faz nada. Como é possível não chamar a atenção do árbitro? Prova a incapacidade deste senhor para exercer estas funções. Sei que o senhor Soares Dias, já no balneário, abriu a porta e disse ao engenheiro Luís Gonçalves que não era penálti. Se mesmo vendo as imagens diz que não é penálti, não tem condições para poder arbitrar", disse Pinto da Costa.

"Alertei o CA e eles também ficam perplexos. Se fiquei satisfeito com a reação? Fiquei e sei que também ficam incomodados com casos destes. Qualquer árbitro de 2.ª Divisão apitava estes penáltis e perante isto o CA compreenderá as reações", acrescentou.

Pinto da Costa defende que Artur Soares Dias e Vasco Santos não estejam em mais jogos do F. C. Porto.

"Sempre tive muitas dúvidas do que iria ser o funcionamento do VAR, mas em outros jogos há penáltis indicados pelo VAR. Nós temos tido azar e o melhor para evitar estes azares é que eles apitem jogos do F. C. Porto. Espero não os encontrar tão cedo", salientou o presidente portista, que também estranhou o fora de jogo que anulou um golo aos dragões, também frente ao Rio Ave.

"São precisos seis minutos para apresentar uma linha de fora-de-jogo? É incompreensível. Foi muitíssimo tempo a mais. Em seis minutos dá para meter muitas linhas", referiu, depois de anunciar que pedirá uma auditoria à tecnologia das linhas de fora de jogo.