Quebrar a tradição do reino sueco no batismo do Rei Artur

Braga jogará desfalcado, mas Artur Jorge quer estrear-se bem, num país onde os guerreiros nunca venceram

O Braga vai apresentar-se hoje diante do Malmo com pelo menos três novidades no onze, em relação ao dérbi com o Vitória de Guimarães, mas Artur Jorge, técnico que nesta época substituiu Carlos Carvalhal no comando da equipa arsenalista, acredita numa boa resposta, no arranque da fase de grupos.

Tormena e Iuri Medeiros estão castigados, por terem sido expulsos no último jogo da época passada na prova, com o Rangers e Niakaté acusou problemas físicos e também não veio à Suécia. As baixas obrigam à reformulação do eixo defensivo, com Paulo Oliveira e o estreante Serdar Saatçi ou Bruno Rodrigues a formarem uma dupla inédita. No meio-campo, a rotatividade chama por Castro, enquanto na frente, Diego Lainez ou Rodrigo Gomes jogarão na vez de Iuri.