Quebrar enguiço frente à defesa menos batida

Sem marcar há dois jogos, os leões querem quebrar o enguiço no ataque, amanhã (20.30 horas, Sport TV1), em Alvalade, frente ao Casa Pia, equipa que, curiosamente, iguala o Benfica com o título de defesa menos batida do campeonato (cinco golos sofridos). Mais um duro teste para o Sporting, que nunca esteve três partidas consecutivas sem marcar desde que Ruben Amorim é o treinador.

As derrotas com o Marselha, na Liga dos Campeões, e, sobretudo com o Varzim, que ditou a eliminação na Taça de Portugal, colocaram também a nu a fragilidade da defesa do Sporting. São já seis jogos a sofrer golos, um registo inédito nas últimas temporadas, e a prova de que a equipa está em crise. Nesta fase, já sofreu 11 golos, uma média de quase dois por jogo, sendo que só o Marselha apontou seis. Varzim, Santa Clara, Gil Vicente e Boavista (dois) foram as outras equipas que bateram o leão.

Após duas derrotas seguidas, o Sporting quer apresentar-se de cara lavada frente a um Casa Pia com uma defesa de aço e que ainda não perdeu fora de casa: em cinco jogos, venceu quatro e empatou outro. As duas únicas derrotas na temporada foram concedidas em casa, ante o Benfica (0-1) e o Vizela.