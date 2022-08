Queda atira Miguel Oliveira para o 22.º lugar nos treinos do GP da Áustria

JN/Agências Hoje às 16:35 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) sofreu hoje uma queda na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, em Spielberg, que o impediu de fazer melhor do que o 22.º tempo.

No Red Bull Ring, casa da Red Bull e da KTM, Miguel Oliveira tirou partido do seu conhecimento do circuito para ditar o ritmo no início da primeira sessão de treinos livres, que começou com piso molhado e que foi secando com o decorrer do tempo.

O piloto de Almada, que se adaptou rapidamente à nova chicane do circuito, registou como melhor tempo 1.32,422 minutos na primeira sessão de treinos livres, onde chegou a rodar a 305km/h, tendo conseguido marcar um excelente ritmo ainda com o asfalto ainda molhado.

Depois de ter sido 13.º na primeira sessão de treinos, em que cumpriu 21 passagens pela meta, no total dos 45 minutos, Miguel Oliveira mostrou-se confiante para melhorar de posição na segunda, mas uma queda impediu-o de subir na tabela.

Miguel Oliveira conseguiu melhorar a marca face à sessão do início da manhã, com 1.31,315 minutos, mas uma queda, por ter derrapado em cima do corretor, afastou-o de poder continuar a escalar posições, dado que fechou em 22.º, e de lutar pela qualificação direta para a Q2.

No sábado, a terceira sessão de treinos para o Grande Prémio da Áustria, 13.º prova do Mundial de MotoGP, tem início marcado para as 8.55 horas.