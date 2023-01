Queda de autocarro que transportava equipa de futebol faz quatro mortos

JN Hoje às 11:37 Facebook

Um autocarro que transportava uma equipa de futebol, ainda não identificada, caiu de uma ponte, na cidade brasileira de Além Paraíba, na última madrugada. O acidente causou quatro mortos.

De acordo com informações recolhidos pelo jornal "Globo", o autocarro fazia o percurso entre Ubaporanga, no estado de Minas Gerais, e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, sendo que o veículo caiu de uma ponte, acabando por capotar perto de um riacho.

No seu interior seguia uma equipa de futebol, com os bombeiros que foram chamados ao local a confirmarem a morte de quatro pessoas. Pelo menos outras 28 foram transportadas para o hospital