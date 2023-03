Queixa da APAF deixa Conceição em silêncio antes do Chaves-F. C. Porto

JN Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto considera que a denúncia da Associação de Árbitros não tem qualquer justificação.

Sérgio Conceição não fará, na sexta-feira, a habitual conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Chaves, a contar para a 23.ª jornada da Liga. O treinador do F. C. Porto tomou esta decisão por não concordar com a queixa apresentada esta semana pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), na sequência de declarações após a derrota com o Gil Vicente. O técnico portista considera que a denúncia dos árbitros não tem qualquer justificação, nem faz sentido.

As conferência de Imprensa de antevisão aos jogos da Liga não são obrigatórias, mas normalmente as ausências dos treinadores acontecem quando estes estão suspensos, o que não é o caso. Por exemplo, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, que apanhou um jogo de castigo por ter sido expulso em Vizela, também não falou antes do jogo de sexta-feira entre as águias e o Famalicão.

PUB

Recorde-se que, no final do encontro com o Gil Vicente, Conceição pediu igualdade de critérios aos árbitros. "Os jogadores deram tudo do princípio ao fim e os adeptos também, mas eles não precisam de palavras bonitas, querem é ganhar como eu. Foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário, e nos lances dúbios e importantes do jogo houve muito rigor e visualizações, acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas", afirmou.

Foram estas palavras que, um dia depois, motivaram a queixa da APAF, que apresentou outra denúncia ao Conselho de Disciplina da FPF por declarações de Pinto da Costa, igualmente após o jogo com o Gil Vicente. O presidente do F. C. Porto criticou o videoárbitro da partida, Tiago Martins, bem como o do Vizela-Benfica, António Nobre, tendo pedido para se "acabar com o VAR", por considerar que "existe para uns e não existe para outros".