Queixa do Benfica leva a vários processos contra o F. C. Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou, esta quinta-feira, processos disciplinares a Vítor Baía, Sérgio Conceição e à SAD do F. C. Porto, na sequência de uma participação do Benfica.

O Conselho de Disciplina instaurou processos a Vítor Baía, Sérgio Conceição e à SAD do F. C. Porto, na sequência das participações apresentadas pelo Conselho de Arbitragem e pelo Benfica. Em causa estão as declarações do treinador e do vice-presidente portista sobre a arbitragem.

"À medida que caminhamos para o final do campeonato, os jogos ganham peso. Todos os erros e todos os pontos perdidos podem ser decisivos. Não há dúvidas. Todos os intervenientes diretos no jogo têm de dar o melhor e de estar no máximo. É isso que nós queremos. Já levei um processo por dizer no final de um jogo que o critério do VAR devia ser sempre o mesmo. Na altura nem me alonguei tanto como me estou a alongar agora, por isso se calhar vou levar outro processo no final desta conferência. Falamos muito dessas nomeações, mas eu não tenho de entrar no detalhe e falar deste ou daquele. É evidente que houve erros no passado. A ferramenta VAR é importante, mas quem está atrás do VAR são pessoas. Se o critério for o mesmo num determinado erro, tudo bem. Toda a gente erra, como eu erro a fazer a equipa e a definir a estratégia para o jogo. Penso é que não pode haver dois pesos e duas medidas", disse Sérgio Conceição, na antevisão ao encontro contra o Santa Clara.

Já Vítor Baía, publicou na conta de Instagram a notícia que continha, em título, as declarações acima de Sérgio Conceição. Como legenda da publicação, escreveu "que não se repitam erros que influenciam resultados".

O presidente do Benfica Rui Costa revelou, antes da viagem para Milão, que as águias tinham apresentado uma participação ao Conselho de Disciplina. "Benfica vai fazê-lo [participação] mas nem deveria (...) Nem vale a pena estarmos a falar do fim de semana, mas sabemos o que essa pressão originou. Não devíamos ser nós a fazer uma participação. Posso adiantar que já fizemos até. Que não seja esse barulho externo a condicionante deste campeonato", disse o dirigente benfiquista.

Através da newsletter do clube, o Benfica já tinha assinalado as "declarações públicas com o objetivo claro de pressionar a arbitragem e, especificamente, condicionar a atuação do VAR".