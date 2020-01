Queixa do Portimonense contra o Sporting arquivada pelo Conselho de Disciplina

Hoje às 20:18 Facebook

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ordenou, esta terça-feira, o arquivamento da queixa apresentada pelo Portimonense, que visava um alegado incumprimento do Sporting no jogo entre as duas equipas, para a Taça da Liga.

Em comunicado, o CD da FPF informa ter ordenado "o arquivamento do presente processo disciplinar, por inexistência de indícios da prática de qualquer infração disciplinar por parte da arguida Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD".

A 21 de dezembro do ano passado, o Sporting venceu por 4-2 o Portimonense, na terceira e última jornada do grupo C da Taça da Liga, e beneficiou da derrota do Rio Ave com o Gil Vicente para se apurar para a final four da prova.

Após o encontro, o Portimonense apresentou uma queixa contra o Sporting, alegando que os leões não teriam cumprido os regulamentos da Taça da Liga ao não apresentarem de início dois jogadores formados localmente.

Na altura, o Sporting refutou as acusações, assegurando que "inscreveu na sua ficha de jogo dois jogadores formados localmente e, como tal, qualificados, quer na plataforma da Liga, quer na plataforma da FPF, e cuja inscrição na ficha de jogo foi validada previamente ao início de jogo".

Desta forma, está confirmada a presença do Sporting nas meias-finais da Taça da Liga. Os detentores do troféu vão defrontar o Sporting de Braga, na terça-feira, enquanto a outra meia-final vai opor o F. C. Porto ao Vitória de Guimarães, no dia seguinte.