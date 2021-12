Queixa do Sporting contra Pepe foi arquivada

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:13 Facebook

O Conselho de Disciplina da federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo disciplinar motivado pela queixa do Sporting à Comissão de Instrutores da Liga (CI), referente a um lance de Pepe com Coates, no clássico de 11 de setembro em Alvalade.

Os leões referiram que o lance não tinha sido revisto pela equipa de arbitragem e acusavam Pepe de ter agredido o central leonino. Apesar de o Concelho de Instrutores ter apurado que o árbitro Nuno Almeida não teve consciência do lance na sua inteira extensão, foi também entendido pelo organismo que o VAR João Pinheiro e o AVAR Tiago Costa reviram a jogada na totalidade, não tendo tido necessidade de intervir para alterar a decisão de Nuno Almeida.

O CI remeteu este processo para o Conselho de Disciplina este mês com uma proposta de arquivamento, que foi confirmada por Cláudia Santos, presidente do organismo. A decisão surge com base "no princípio da autoridade do árbitro, 'field of play doctrine', tendo em conta a visualização pelo VAR e AVAR, em toda a sua extensão, do lance que esteve na origem da participação disciplinar".