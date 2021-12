Queixa do Sporting vale processo disciplinar ao Benfica

JN Hoje às 22:52 Facebook

Conselho de Disciplina anunciou a decisão, esta segunda-feira, após participação dos leões sobre atraso na cedência dos bilhetes do dérbi.

No comunicado emitido pelo Conselho de Disciplina pode ler-se que o processo deve-se ao "eventual não cumprimento de obrigações regulamentares relativas a títulos de ingresso". A participação Sporting está relacionada com a demora do Benfica em ceder os bilhetes para o dérbi na Luz, realizado a 3 de dezembro.

Na altura, os leões já tinham afirmado que as águias não cumpriram o artigo 104.º, n.º2, que obriga o clube visitado a disponibilizar ao clube visitado os bilhetes com 12 dias de antecedência.