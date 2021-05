"Quem aguardou 19 anos, espera bem hora e meia". Sporting prepara festa

Luís Antunes Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias centenas de adeptos leoninos rumaram nos últimos dias à Loja Verde, em Alvalade, com objetivo de comprar uma camisola para colorir a iminente festa do título que pode suceder já na terça-feira, no final do jogo com o Boavista. Ou até esta segunda-feira, caso o F. C. Porto não vença o Farense.

As filas têm sido permanentes e o tempo de espera, que chegou ontem às duas horas, é relativizado com satisfação e ironia. "Quem aguardou 19 anos, espera bem hora e meia", atirou um dos simpatizantes, ouvidos pelo JN.

Os responsáveis leoninos garantem que as vendas online das camisolas aumentaram cinco vezes, em relação ao período homólogo do ano passado.