Quem é Bellerín, o sucessor de Porro no Sporting?

Héctor Bellerín, de 27 anos, prepara-se para trocar o Barcelona pelo Sporting. Jogou no Arsenal e já esteve entre os melhores laterais direitos do Mundo.

Foi na cantera do Barcelona que se começou a esculpir o futuro lateral direito do Sporting. Héctor Bellerin Moruno teve, desde muito cedo, a atenção dos tubarões na Europa e consumou aos 16 anos uma transferência que lhe veio a mudar a vida para sempre.

De Barcelona para Londres, o catalão ingressou no Arsenal e por lá ficou nove anos. Entre uma fase de adaptação, onde jogou nas camadas jovens dos gunners, e um empréstimo ao Watford, Bellerín agarrou a titularidade em 2014/2015, três anos depois da chegada ao clube londrino, então com 19 anos.

O lateral direito fez-se notar pelas arrancadas desenfreadas no ataque. Seguiram-se três anos com muitos jogos nas pernas e muitos aplausos a ecoar no subconsciente do espanhol, até que em 2018/19 tudo mudou.

As meias e as chuteiras começaram a ser substituídas por ligaduras e Bellerín começou a perder todo o fulgor característico. O estado físico não foi a única vítima desta fase tortuosa, assolada por lesões que motivaram consequências psicológicas: "Sabia que tinha de recuperar, mas não tinha de jogar e treinar. A minha cabeça estava perdida", adiantou na altura.

Um empréstimo ao Bétis de Sevilha, em 2021/22, e o consequente regresso ao país natal vieram ajudar o espanhol a ultrapassar as dificuldades e resultou também em mais tempo de jogo. Aliás, foi tão eficaz que conseguiu a atenção do Barcelona que o viria a recrutar para um regresso à casa de partida, 11 anos depois.

Hoje, um jogador já mais experiente e com uma voz muito ativa sobre as questões da saúde mental, ​Bellerín vem motivado para recuperar o tempo de jogo perdido no Barcelona, onde esta época apenas foi utilizado em sete jogos. Segue-se o Sporting onde deverá atuar a título de empréstimo até ao final da época com a difícil missão de suceder a Porro, transferido para o Tottenham por 47,5 milhões de euros.