Quem é Justin Ospelt, o jogador mais valioso do Liechtenstein?

Guarda-redes do próximo adversário de Portugal joga na segunda divisão austríaca, depois de uma passagem pelo quarto escalão da Alemanha. Aos 23 anos, Ospelt é o jogador mais valioso do plantel de Liechtenstein, segundo o site especializado Transfermarkt.

O plantel da seleção de Liechtenstein está recheado de nomes desconhecidos para os portugueses, com a maioria dos convocados a atuar em campeonatos periféricos da Europa, incluindo as estrelas da equipa.

É o caso do jogador mais valioso da seleção, o guardião Justin Ospelt, que soma apenas quatro internacionalizações pelo Liechtenstein e é avaliado em 250 mil euros pelo Transfermarkt. O guarda-redes que também tem nacionalidade dos Bahamas, país onde nasceu, atua no modesto FC Dornbirn, atual nono classificado da Erste Liga, segunda divisão do futebol na Áustria.

Ospelt pertence aos quadros do FC Vaduz, onde começou a carreira sénior em 2017, e já vai na segunda experiência por empréstimo fora do campeonato suíço. O Vaduz participa na liga do país vizinho devido à pequena dimensão de Liechtenstein, embora participe na taça do país de origem.

No verão de 2021, o jovem guarda-redes mudou-se para a Alemanha para representar o KFC Uerdingen, clube do quarto escalão da pirâmide de futebol alemão, por empréstimo. Nos germânicos, realizou apenas cinco partidas, pelo que se seguiu nova cedência, desta vez com maior aproveitamento, na Áustria. Até ao momento, Ospelt participou em 20 encontros na segunda liga austríaca.

Curiosamente, dos sete jogadores de Liechtenstein mais bem cotados no Transfermarkt, cinco atuam no FC Vaduz e dois no FC Dornbirn: o próprio Ospelt e o seu colega Philipp Gassner, ponta de lança de 19 anos. A maior parte dos convocados do plantel orientado por René Pauritsch não tem valor de mercado atribuído, jogando em clubes amadores do país.