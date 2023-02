Quem é nova jóia da coroa do leão?

João Muniz tem apenas 17 anos, é esquerdino, tem dupla nacionalidade e é a nova aposta de Ruben Amorim. Esta quinta-feira marcou presença no treino dos leões que preparam o jogo com o F.C. Porto, em Alvalade, no domingo.

João António Nascimento Muniz nasceu a 25 de junho de 2005 na Ribeira Brava, Madeira. Fillho de Vágner, ex-defesa de Felgueiras e Estoril, viu na figura paterna uma inspiração para perseguir o sonho do futebol.

Foi nos sub-7 da Associação Desportiva Recreativa Cultural Aguiar da Beira, conjunto da A. F. Guarda, que deu os primeiros passos no futebol. Dois anos depois, seguiu caminho na A. F. Viseu, onde representou o Ac. Viseu, o C.B. Viseu, o Lusitano Vildemoinhos e, por fim, O Pinguinzinho.

Foi por volta desta altura que despertou a atenção do Sporting, que o recrutou para integrar a equipa de sub-14, em 2019/20. Três anos e uma ascensão meteórica depois, começou a integrar os treinos da equipa principal dos leoninos e foi agora chamado para o treino de preparação para o clássico.

Muniz já é internacional sub-17 e sub-19 e, pelo Sporting, soma minutos nos sub-19, sub-23 e na equipa B. O talentoso central é uma aposta de futuro para Ruben Amorim que tem no setor defensivo a média de idades mais alta do plantel.