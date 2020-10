Quem é Ruben Guerreiro, o ciclista que festeja como Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:36 Facebook

O ciclista da Education First tinha como objetivo ganhar pelo menos uma etapa na Volta a Itália. Esse dia chegou. Aos 26 anos, Rúben Guerreiro venceu a nona etapa e ajudou a que o ciclismo português tivesse um dia de ouro.

Natural de Pegões Velhos, concelho do Montijo, Rúben Guerreiro gostava de desporto e começou, como tantos jovens, por jogar futebol. Mas tinha uma paixão maior: o ciclismo. Uma paixão que nasceu cedo, graças à Volta a França. Desde novo que o agora ciclista da Education First colava-se à televisão e não perdia uma etapa, sonhando um dia estar no lugar daqueles que admirava.

O pai foi o grande impulsionador para que o sonho do filho se realizasse. Aos sete anos, Rúben iniciou-se no BTT e, até aos 15, fez maratonas aos fins de semana. Depois, recebeu uma bicicleta de estrada e, com 17 anos, integrou a equipa do Matos Cheirinhos. Aí, começou a competição a sério.

O português, que tem Lance Armstrong e Alberto Contador como ídolos, gosta de ganhar e o palmarés corresponde bem a esse espírito. Como melhores resultados tem um campeonato nacional de estrada em 2017, título que também conquistou na categoria de sub-23 e em júnior. Ainda em sub-23, venceu o GP Palio del Recioto, em Itália. Conseguiu um sexto lugar no World Tour numa clássica em França, a Bretagne Classic e um 9.º na geral na Volta à Bélgica. Em 2019, na estreia em grandes Voltas, conseguiu um 17.º lugar na Volta a Espanha. Fã de comida mexicana e amigo do amigo, se não fosse ciclista seria piloto, dada a paixão pelos carros.

Este domingo, na Volta a Itália, Rúben Guerreiro contribuiu para que o ciclismo português tivesse um dia de sonho: cumpriu os 208 quilómetros entre San Salvo e Roccaraso em 5:41.20 horas e venceu, isolado, a nona etapa, com João Almeida a manter a camisola rosa. Os portugueses continuam a brilhar no Giro e têm agora camisolas rosa, azul e branca.

Ao chegar à meta, após uma espetacular ultrapassagem na reta final, Guerreiro não escondeu a felicidade e imitou, até, o gesto de Cristiano Ronaldo.

Veja o momento: