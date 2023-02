Quem foram as grandes figuras da Copa América sub-20

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 19:06 Facebook

A seleção canarinha sub-20 venceu um título que escapava desde 2011. No domingo, bateu o Uruguai por 2-0 com dois golos perto do fim. Apenas um jogador na convocatória do escrete joga na Europa, mas a estrela da equipa, Andrey Santos, já só espera o visto de trabalho para se juntar ao Chelsea no final da temporada.

Depois de quatro vencedores diferentes (Colômbia, Argentina, Uruguai e Equador), o Brasil garantiu o troféu 12 anos depois, com uma nova fornada de talento a emergir do Brasileirão.

Ao longo do torneio, brilharam na canarinha o médio Andrey Santos, recentemente contratado pelo Chelsea ao Vasco da Gama por 12,5 milhões de euros, e Vítor Roque, avançado que atua no Athletico Paranaense. Ambos terminaram a competição com seis golos, dividindo o prémio de melhor marcador.

Também na seleção liderada por Ramon Menezes, o lateral direito Arthur impressionou pela capacidade ofensiva, e terminou a prova com quatro assistências. O defesa que pertence aos quadros do América Mineiro esteve em negociações com o Barcelona na última janela de transferências, mas acabou por não rumar à Catalunha por divergências negociais entre os clubes.

Fora da equipa brasileira, Álvaro Rodríguez, extremo uruguaio, foi a figura da seleção celeste, fechando o pódio de melhores marcadores com cinco golos. O avançado do Real Madrid, que também tem nacionalidade espanhola, já se estreou esta época na equipa principal dos merengues, na Copa do Rei, e é visto como uma das pérolas da academia dos madrilenos.

Ainda no Uruguai, Fabricio Díaz e Luciano Rodríguez, ambos jogadores do Liverpool de Montevideu, também apresentaram um bom nível ao longo do torneio, com oito e sete contribuições diretas para golo, respetivamente.

Já na seleção colombiana, que acabou a competição no terceiro lugar, seis jogadores atuam fora do campeonato cafetero, mas foram os jovens que jogam na liga interna que tiveram maior destaque. O guarda-redes Luis Marquines, que já atua na equipa principal do Atlético Nacional, foi totalista na prova e ofereceu segurança à defesa colombiana, ao conceder apenas dois golos na fase final.

Os médios Óscar Cortés e Gustavo Puerta, ambos de 19 anos, foram importantes na manobra ofensiva da seleção treinada por Héctor Cárdenas e deram nas vistas ao longo do torneio. Puerta já foi inclusivamente contratado pelo Bayer Leverkusen no último defeso, a troco de dois milhões de euros, e acabou por ser emprestado ao Nuremberga até final da temporada.

A competição ficou marcada por várias ausências de peso, como a de Jhon Durán na Colômbia, recentemente transferido para o Aston Villa, e vários jogadores brasileiros como Matheus França, Estevão Willian e Ângelo, por impedimento dos respetivos clubes.

Feitas as contas, foi o Brasil a erguer o troféu e a reforçar o estatuto de seleção mais titulada da história da Copa América sub-20: são agora 12 títulos. Segue-se o Uruguai com oito, a Argentina com cinco, e a Colômbia com três. Equador e Paraguai ganharam o torneio por uma vez.