Quem são as pérolas da formação do Braga

O JN selecionou oito jogadores que se estão a destacar nas camadas jovens do clube minhoto. São nomes a seguir e que podem chegar à equipa principal.

Clube formador por vocação, o Sporting de Braga aproveita as excelentes condições proporcionadas pela Cidade Desportiva que possui para desenvolver o estatuto de potência nacional do futebol juvenil. A aposta do clube no aproveitamento das pérolas da formação tem possibilitado, especialmente nesta época e sob o comando do técnico Carlos Carvalhal, o lançamento de vários jovens na equipa principal, mas há mais jogadores a dar passos, no mesmo sentido. Nas equipas de sub-19, sub-17 e sub-15 há várias pérolas a despontar nos nacionais dos respetivos escalões, prometendo altos voos e, quem sabe, bons negócios para a sociedade. Há miúdos a singrar em todas as posições, em especial no meio-campo. Aqui ficam oito dos muitos exemplos possíveis. O futuro é já ali.

Vicente Durand, 18 anos, defesa