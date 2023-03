Quem são as revelações da Liga para seis treinadores

João Faria Hoje às 12:41 Facebook

Seis treinadores de futebol ouvidos pelo JN são claros. Entre os grandes, o central do Benfica é o jogador mais surpreendente da Liga 2022/23. No resto do pelotão seguem-se Leonardo Lelo e Godwin (Santa Clara) e Bamba (V. Guimarães).

António Silva é o jogador revelação do campeonato, entre os quatro primeiros classificados, enquanto Leonardo Lelo, do Casa Pia, é quem mais brilha no resto do pelotão. A escolha do central do Benfica é quase unânime, entre os treinadores de futebol contactados pelo JN, e só Francisco Chaló elege Gonçalo Ramos, colega de equipa do defesa, como a grande surpresa da Liga. Com dois terços de prova concluídos, o defesa esquerdo casapiano recolhe quatro votos, batendo Godwin (Casa Pia) e Bamba (V. Guimarães), todos com dois.