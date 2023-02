Quem são os adversários de Portugal no Mundial Feminino

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 18:41 Facebook

A seleção portuguesa vai defrontar, no Mundial na Austrália e Nova Zelândia, duas seleções no top-10 do ranking mundial da FIFA. Os Estados Unidos, que venceram as duas últimas edições do Mundial, lideram o ranking, enquanto os Países Baixos, finalistas vencidas em 2019, ocupam a oitava posição. A seleção do Vietname completa o Grupo E, numa estreia absoluta em fases finais de campeonatos do Mundo.

Portugal garantiu esta quarta-feira de manhã uma inédita participação no Mundial de futebol feminino de 2023, ao derrotar os Camarões por 2-1. A equipa lusa já sabe a composição do grupo em que está inserida e vai enfrentar, no Grupo E, os Estados Unidos, os Países Baixos e o Vietname. A competição decorre na Nova Zelândia e na Austrália de 20 de julho a 20 de agosto.

O sorteio realizado em dezembro ditou que a equipa de Francisco Neto tem pela frente duas das melhores seleções do Mundo, sendo os Estados Unidos apontados como grande favoritos a levantar o troféu em agosto.