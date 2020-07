Questão processual leva a arquivamento de processo contra o Aves por incumprimento salarial

JN Ontem às 23:26 Facebook

Uma questão processual terá estado na base do arquivamento do processo disciplinar associado ao incumprimento salarial de março a abril no Desportivo das Aves, último classificado da Liga, disse esta terça-feira à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo a mesma fonte, ainda não tinha terminado o prazo para que a SAD do Desportivo das Aves fizesse prova da inexistência de dívidas quando a Liga de clubes avançou com a participação, devido à suspensão dos prazos administrativos, decidida pelo Governo, por causa da pandemia de covid-19.

A SAD do Desportivo das Aves, já despromovido ao escalão secundário, viu esta terça-feira ser arquivado um processo disciplinar associado ao incumprimento salarial de março a abril.

"Os membros da secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ordenam o arquivamento por inexistência de indícios da prática de qualquer infração disciplinar por parte do arguido CD Aves - SAD", lê-se no acórdão.