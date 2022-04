Quim: "Com o Benfica de Braga, o Liverpool terá facilidade em ganhar"

Luís Antunes Hoje às 09:24 Facebook

Quim, antigo jogador das águias e da equipa que eliminou o Liverpool, em 2006, "acredita" na repetição da história, mas adverte para a existência de uma equipa menos "comprometido" no plano interno e reclama pela "união" demonstrada frente ao Ajax.

Esteve seis épocas de águia ao peito (184 jogos) e inclusive nos triunfos diante do Liverpool, em 2006. Quim, hoje, treinador de guarda-redes do Tirsense, crê que os encarnados podem repetir a história de sucesso dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 2006/07.

"Acredito ... O favoritismo está todo do lado do Liverpool e os jogadores do Benfica têm de encarar o jogo como o fizeram com o Ajax, em Amesterdão. Uma equipa que lutou e correu unida em prol de um resultado positivo. Precisava de ganhar, sabia que podia fazer golos e os jogadores defenderam todos muito bem", assumiu o antigo atleta em declarações ao JN.