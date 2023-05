Quim: "Karoglan e Aimar, os mais talentosos e humildes"

Rui Miguel Tovar Hoje às 14:25 Facebook

Quim, antigo guarda-redes, passa 19 anos seguidos entre Braga e Benfica desde 1994 até 2013.

Dezanove anos. Não brinca em serviço, o Joaquim Manuel Sampaio da Silva. Quem? Ora, quem? Quim, claro. O famoso guarda-redes de duas vidas, uma no Braga e outra no Benfica. Ao todo, 19 épocas seguidas - 13 no Minho, seis em Lisboa. Só depois a aventura no Aves e a conquista da Taça de Portugal no jogo de despedida (2-1 vs. Sporting), aos 42 anos de idade. Pelo meio, a seleção portuguesa desde os sub-15 até aos seniores, um título de campeão europeu sub-18, um terceiro lugar no Mundial sub-20 e um minuto de utilização no Euro-2000. Calma, muita calma, ainda lhe falta receber um telefonema do JN para engordar o currículo, já de si bastante completo.

Bom dia, é o Quim?

Sim senhor.