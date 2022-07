Quinas no "ponto correto" para a estreia no Europeu de futebol feminino

Susana Silva Hoje às 14:52 Facebook

Portugal inicia este sábado, às 17 horas, a segunda participação em fases finais da competição. Hélvéticas, holandesas e suecas são as adversárias do Grupo C.

A seleção nacional de futebol feminino dá hoje o pontapé de saída no Grupo C do Campeonato da Europa 2022, frente à Suíça (17 horas, RTP1), naquela que é a segunda participação em fases finais, depois de se ter estreado em 2017. Portugal chega a Inglaterra por via administrativa, para substituir a Rússia - excluída das provas da UEFA na sequência da invasão da Ucrânia -, adversário contra o qual perdeu o play-off de apuramento em abril de 2021 (derrota caseira por 1-0 e empate a zero fora).

A presença lusa só foi confirmada em maio, obrigando o selecionador Francisco Neto a acelerar a preparação para as quinas se apresentarem nas melhores condições frente à Suíça, aos Países Baixos (quarta-feira, às 20 horas) e à Suécia (dia 17, às 17 horas). As boas notícias do treino de ontem foram as recuperações de Joana Marchão (traumatismo no ombro) e Kika Nazareth (amigdalite).