Quinas perdem na estreia na qualificação para o Mundial

A seleção nacional de basquetebol perdeu esta sexta-feira, em casa, com a Hungria, por 81-75, no jornada inaugural do Grupo E da primeira fase da qualificação europeia para o Mundial de 2023.

Em Matosinhos, a equipa portuguesa, que procura atingir pela primeira vez a fase final de um Mundial, chegou ao intervalo a perder por 38-33.

Com os três primeiros classificados a seguirem para a segunda ronda, Portugal tem ainda como adversários a França, terceira classificada nos últimos dois Mundiais e medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, e Montenegro.