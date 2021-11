Quinas querem garantir o apuramento num palco cheio de Luz

Rui Farinha Hoje às 19:44 Facebook

Portugal nunca perdeu um jogo no estádio do Benfica em fases de qualificação. Hoje só precisa de um ponto frente à Sérvia para estar no Mundial 2022. Duelo à vista recheado de polémicas.

A seleção nacional joga hoje o tudo ou nada na fase de qualificação para o Mundial de 2022, frente à Sérvia, país com quem nunca perdeu. Se pontuar, garante a qualificação de imediato e evita o sempre indesejável play-off que será jogado a duas mãos, em março. O palco de hoje, o Estádio da Luz, é uma espécie de talismã para as cores lusas: em 13 jogos a contar para apuramentos de grandes provas, Portugal nunca perdeu. Soma 10 vitórias e apenas três empates, diante da Polónia (2-2, em 2007), da Ucrânia (0-0, em 2019) e da... Sérvia (1-1). Em 25 de março de 2019, Tadic inaugurou o marcador para a equipa dos Balcãs e Danilo respondeu ainda antes do intervalo com um remate indefensável. O jogo ficou marcado pela contestação portuguesa a um lance em que Rukavina cortou com a mão um cabeceamento de André Silva, na grande área sérvia.

Aliás, a polémica tem acompanhado os duelos entre as duas seleções. No Sérvia-Portugal, da atual campanha de qualificação, Ronaldo marcou nos descontos num lance em que a bola ultrapassou a linha de baliza, mas o árbitro não viu. O barulho foi tanto que os encontros de apuramento passaram a a ser acompanhados pelo VAR. Se o golo tivesse contado, a equipa das quinas teria vencido e já estaria apurada, por isso, o duelo desta noite tem também sabor a desforra.

Caso garanta a qualificação, Portugal consegue, pela primeira vez desde a corrida ao Mundial de 2006, fechar o grupo sem derrotas. Antes a fase de apuramento para o Mundial de 2002 também foi selada sem desaires.