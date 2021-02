Quintana "continua estável, mas com prognóstico reservado"

JN/Agências Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O estado de saúde de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do F. C. Porto e da seleção portuguesa, que na segunda-feira sofreu uma paragem cardiorrespiratória, "continua estável, mas com prognóstico reservado".

Alfredo Quintana, de 32 anos, sofreu durante o treino de segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória e, depois de ter sido assistido no local pelo INEM, foi transportado para o Hospital de São João, onde está internado na unidade de cuidados intensivos.

De acordo com o F.C Porto, o estado de saúde do jogador luso-cubano, que representa os 'dragões' desde 2010, "continua inalterável" em relação a segunda-feira e, assim que houver alterações, o clube fará a atualização da situação clínica.

Alfredo Quintana, que desde 2014 representa a seleção nacional, tem sido um dos jogadores indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021