Quintana homenageado no Museu Cosme Damião

JN/Agências Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Museu do Benfica revelou esta sexta-feira que vai guardar uma camisola do clube usada em homenagem ao antigo guarda-redes de andebol do F. C. Porto e da seleção Alfredo Quintana, que morreu em 26 de fevereiro.

"A camisola de homenagem a Alfredo Quintana utilizada pela equipa de andebol do Benfica é agora uma peça do acervo do Benfica. Para que a memória nunca se apague", escreveu, na rede social Twitter, a conta do Museu Cosme Damião.

Ao lado da legenda pode ver-se a camisola referida, de Arnau García, que foi utilizada a 2 de março contra o ISMAI, numa vitória por 24-20 na Maia, e com a qual as águias lembraram uma das figuras do andebol do rival.

Alfredo Quintana morreu em 26 de fevereiro, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória quatro dias antes, durante o treino dos azuis e brancos, ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

O inédito apuramento de Portugal para os Jogos Olímpicos foi dedicado a Quintana, um dos artífices dos melhores desempenhos de sempre da seleção.