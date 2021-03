Quintana lembrado no primeiro jogo do F. C. Porto após a morte do atleta

JN Hoje às 17:41 Facebook

A equipa de andebol do F. C. Porto disputa, esta quinta-feira, o primeiro jogo após a morte de Alfredo Quintana, na passada sexta-feira, e o guarda-redes estará com os colegas, mas agora de uma outra forma.

"Balneário preparado e um nome no pensamento", foi esta a mensagem que os azuis e brancos partilharam nas redes socais a acompanhar as fotos do balneário e do equipamento.

Para além de todos os jogadores ostentarem nas camisolas o nome "A. Quintana", na frente do equipamento, entre o símbolo e a marca da roupa foi impressa uma foto do guarda-redes, que faleceu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante o treino de segunda-feira, dia 22 de fevereiro.

Os portistas defrontam, pelas 19.45 horas, os noruegueses do Elverum Handball, na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões. O encontro estava marcado para o recinto do adversário, mas este aceitou jogar novamente no Dragão Arena.