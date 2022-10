Quintero empurra árbitro e é expulso na Argentina

JN Hoje às 17:08 Facebook

Juan Quintero, médio do River Plate que já passou pelo F. C. Porto, foi expulso no jogo frente ao Rosário Central, depois de ter empurrado o árbitro do encontro.

De cabeça perdida, Quintero protestou de forma veemente com o árbitro do jogo que opôs o River Plate ao Rosário Central, depois de o juiz o ter afastado com o braço.

O médio internacional colombiano, que esteve contratualmente ligado ao F. C. Porto entre 2013 e 2018, acabou, sem surpresa, expulso, corria o minuto 90+14.

O jogo marcou a despedida do treinador Marcelo Gallardo do Estádio Monumental, casa do River Plate, com os "millonarios" a saírem derrotados por 2-1, na 26.ª jornada da Liga argentina.