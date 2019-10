Quinteto luso com árbitros inéditos no seu caminho

Adriano Rocha Hoje às 13:26 Facebook

Os árbitros nomeados para os jogos de Benfica, na Liga dos Campeões, F. C. Porto, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães, na Liga Europa, são estreantes em jogos das equipas portuguesas que vão apitar nesta terceira jornada das competições de clubes da UEFA. Três deles já se cruzaram com clubes lusos no passado, mas nunca com aqueles que agora vão dirigir.

Comecemos pela Liga dos Campeões e pelo Benfica, cuja receção aos franceses do Lyon terá como juiz Ivan Kruzliak (Eslováquia), que fará equipa com os compatriotas Tomas Somolani e Branislav Hancko. O vídeoárbitro, que na fase de grupos só existe na Champions, será o polaco Pawel Gil. O eslovaco nunca dirigiu nenhum jogo das águias, mas já esteve no caminho de outra equipa portuguesa, já esta época, pois apitou o PSV-Sporting (3-2), na Liga Europa.

Quanto ao quarteto presente na segunda prova de clubes da UEFA, o F. C. Porto, que defronta os escoceses do Rangers no Dragão, será dirigido pela primeira vez pelo montenegrino Nikola Dabanovic, que na temporada passada se cruzou com o... Sporting, ao arbitrar a vitória (2-1) dos leões no terreno dos ucranianos do Vorskla Poltava.

Se será uma estreia em partidas europeias do Vitória de Guimarães, que recebe o Arsenal, o holandês Serdar Gozubuyuk já se cruzou com o Braga na época 2017/18, na visita dos minhotos ao Marselha (derrota por 0-3), nos 16 avos de final da Liga Europa.

O Sporting, que recebe o Rosenborg (Noruega), e o Braga, que visita o Besiktas (Turquia), vão, respectivamente, proporcionar as estreias absolutas em jogos com equipas portuguesas ao belga Lawrence Visser e ao espanhol Alejandro Hernández.